Вратарь «Монреаля» Прайс рассказал о лечении от наркозависимости

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс рассказал о проблемах со здоровьем в связи с употреблением психоактивных веществ.

Ранее 34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.

«За последние нескольких лет я позволил себе оказаться в таких темных местах, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение поступить в стационар для лечения от наркозависимости. Ситуация достигла такой точки, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье.

В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние, и мне теперь нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперед только постепенно, делая один шаг за другим. Этим объясняется неопределенность со сроками моего возвращения на площадку», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Прайс всю свою карьеру провел в «Монреале». Он был выбран клубом на драфте-2005 под общим пятым номером. Контракт вратаря с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Летом Прайс перенес операцию на бедре. Изначально были опасения, что он пропустит большую часть сезона, но потом в клубе сообщили, что он не сможет сыграть только в первых матчах.