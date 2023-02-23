Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ. 27-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (2:1).

Первой звездой признан нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, оформивший дубль в игре с «Далласом» (4:3).

Второй звездой стал форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Аризоной» (6:3).