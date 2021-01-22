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Впервые в XXI веке действующий чемпион НХЛ начал новый сезон с трех побед подряд

11:47
Игроки «Тампы» празднуют победу. Фото nhl.com
Игроки «Тампы» празднуют победу. Фото nhl.com
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«Тампа-Бэй» одержала третью победу на старте регулярного чемпионата. Команда победила в овертайме «Монреаль» (3:2 ОТ). Впервые с XXI века действующий обладатель Кубка Стэнли начал сезон с трех побед подряд.

оследний раз этого добивался «Даллас» в сезоне 1999-00. А самая длинная серия в пять победных матчей принадлежит «Оттаве» (1920-21) и «Эдмонтону» (1985-86), сообщает пресс-служба НХЛ.

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