Водитель ледозаливочной машины, который помог «Каролине» победить «Торонто», станет почетным гражданином штата

Губернатор Северной Каролины Рой Купер намерен сделать почетным гражданином штата водителя ледозаливочной машины Дэвида Эйрса, который помог «Каролине» обыграть «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, экстренно сыграв в воротах. «Каролина» потеряла из-за травм двух вратарей, поэтому 42-летний Эйрс встал на ворота почти за 9 минут до конца второго периода и до финальной сирены отразил восемь бросков из десяти.

— Я готов сделать экстренного вратаря и водителя «Замбони» Эйрса почетным гражданином Северной Каролины после героической победы «Харрикейнз», — написал в своем Twitter Купер. — Это невероятно.