Владимир Тарасенко: "Поеду с Кубком Стэнли в Новосибирск"

Обладатель Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признался, что сейчас лучшее время в его жизни. На прошлой неделе у российского нападающего родился сын.

– Кубок Стэнли, родился сын – это лучшее время в моей жизни, – отметил Тарасенко.

– Момент чемпионства – такой, как вы представляли?

– Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно, круто, есть желание выиграть его снова.

– Вы не так долго с ним катались, настолько тяжелый?

– Все недолго, посмотрите, сколько народу. Еще будет время.

– В середине сезона вы шли на последнем месте в НХЛ.

– Мы верили в себя, и в итоге все получилось.

– Как думаете, что сейчас творится в Сент-Луисе?

– Прилетим – посмотрим. Думаю, будет круто. С Кубком поеду в Новосибирск. (Виктория Булахова)

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