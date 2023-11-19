Плющев: «Овечкин полезен своей команде не только голами, но и как игрок, как созидатель, как дядька»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

«Я уже столько наговорил про Александра Овечкина. Всех беспокоит его результативность, но я думаю, что Саша восстановит свой снайперский прицел. Каждый входит в сезон очень тяжело, по-разному. Он игрок уже немолодой, поэтому все беспокойства, которые возникают вокруг него, они пройдут, и Александр средний балл свой выбьет. Плюс, надо понимать, что он полезен для своей команды не только голами, но и как игрок, как созидатель, как дядька. Как бы к нему ни относились, Александр авторитет для игроков и он дает определенный стимул для многих других», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.