Владелец «Бостона» передал управление клубом своим шестерым детям

Владелец «Бостона» Джереми Джейкобс передал контроль над клубом своим шестерым детям — сыновьям Джерри-младшему, Лу и Чарли, а также дочерям Лисанн, Линн и Кэти. В январе Джейкобсу-старшему исполнится 80 лет, информирует ESPN.

Джейкобс купил «Бостон» в 1975 году за 10 миллионов долларов. Функционер был введен в Зал хоккейной славы в 2017 году. Во время его управления клубом «Брюинз» выиграли Кубок Стэнли в 2011 году.