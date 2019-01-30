"Виннипег" Куликова по буллитам обыграл "Бостон"

"Бостон" на своем льду проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). "Брюинз" потерпел второе подряд поражение.

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 15 минут 48 секунд, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Виннипег" - 3:4 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бержерон - 15 (Маршан, Пастрняк), 9:49 - 1:0. Моррисси - 6 (бол., Шайфли), 13:53 - 1:1. Пастрняк - 28 (бол., Маршан, Краг), 18:33 - 2:1. Коннор - 20 (Майерс, Чиаро), 44:27 - 2:2. Коннор - 21 (Шайфли, Уилер), 45:01 - 2:3. Бержерон - 16 (Маршан, Пастрняк), 51:39 - 3:3.

Победный буллит: Коннор.

Вратари: Галак - Хеллебайк.

Штраф: 14 - 16.

Броски: 39 (20+5+13+1) - 27 (8+9+8+2).

Наши: - - Куликов (15.48/0/0).

30 января. Бостон. TD Garden.