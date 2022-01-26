Голевая передача Мамина помогла «Флориде» обыграть «Виннипег»
«Флорида» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
В составе «Пантерз» дублем отличился Мэйсон Марчмент, по одному голу забили Антон Лунделл, Картер Верхэге и Сэм Беннетт. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам, у нападающего Максима Мамина результативная передача. У «Джетс» забросили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.
«Виннипег» потерпел пятое поражение подряд.
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«Виннипег» — «Флорида» — 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Голы: Марчмент — 3 (Лунделл), 2:09 — 0:1. Штястны — 9 (Диллон, Лаури), 8:19 — 1:1. Марчмент — 4 (Райнхарт, Карлссон), 12:06 — 1:2. Коннор — 23 (Перфетти, Самберг), 12:57 — 2:2. Лунделл — 10 (Марчмент, Райнхарт), 17:33 — 2:3. Дюбуа — 18 (бол., Перфетти, Шмидт), 23:30 — 3:3. Верхэге — 15 (Экблад, Мамин), 29:42 — 3:4. Беннетт — 18 (Дюклер, Экблад), 52:10 — 3:5.
Вратари: Хеллибак (57:29 — 58:26) — Бобровский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (14+8+13) — 32 (10+14+8).
Наши: Свечников (7.11/0/-2) — Мамин (10.55/1/+1).
26 января. Виннипег. Canada Life Centre.
|Столичный дивизион
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|60
|2
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|27
|15
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|Каролина
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|58
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|5
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|Атлантический дивизион
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|В
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|14
|63
|2
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|28
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|61
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|25
|13
|53
|4
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|39
|24
|15
|50
|5
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|42
|18
|24
|42
|6
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|42
|13
|29
|33
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|13
|23
|29
|8
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|41
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|3 : 5
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09