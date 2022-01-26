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Сегодня, 06:26

Голевая передача Мамина помогла «Флориде» обыграть «Виннипег»

Голевая передача Мамина помогла «Флориде» обыграть «Виннипег»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Флорида» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Пантерз» дублем отличился Мэйсон Марчмент, по одному голу забили Антон Лунделл, Картер Верхэге и Сэм Беннетт. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам, у нападающего Максима Мамина результативная передача. У «Джетс» забросили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.

«Виннипег» потерпел пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Флорида» — 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Голы: Марчмент — 3 (Лунделл), 2:09 — 0:1. Штястны — 9 (Диллон, Лаури), 8:19 — 1:1. Марчмент — 4 (Райнхарт, Карлссон), 12:06 — 1:2. Коннор — 23 (Перфетти, Самберг), 12:57 — 2:2. Лунделл — 10 (Марчмент, Райнхарт), 17:33 — 2:3. Дюбуа — 18 (бол., Перфетти, Шмидт), 23:30 — 3:3. Верхэге — 15 (Экблад, Мамин), 29:42 — 3:4. Беннетт — 18 (Дюклер, Экблад), 52:10 — 3:5.

Вратари: Хеллибак (57:29 — 58:26) — Бобровский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+8+13) — 32 (10+14+8).

Наши: Свечников (7.11/0/-2) — Мамин (10.55/1/+1).

26 января. Виннипег. Canada Life Centre.

Максим Мамин (Флорида)
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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Оттава – Баффало
 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
26.01 04:00
Виннипег – Флорида
 3 : 5
26.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
26.01 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
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Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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