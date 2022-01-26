Голевая передача Мамина помогла «Флориде» обыграть «Виннипег»

«Флорида» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Пантерз» дублем отличился Мэйсон Марчмент, по одному голу забили Антон Лунделл, Картер Верхэге и Сэм Беннетт. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам, у нападающего Максима Мамина результативная передача. У «Джетс» забросили Пол Штястны, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.

«Виннипег» потерпел пятое поражение подряд.

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Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Флорида» — 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Голы: Марчмент — 3 (Лунделл), 2:09 — 0:1. Штястны — 9 (Диллон, Лаури), 8:19 — 1:1. Марчмент — 4 (Райнхарт, Карлссон), 12:06 — 1:2. Коннор — 23 (Перфетти, Самберг), 12:57 — 2:2. Лунделл — 10 (Марчмент, Райнхарт), 17:33 — 2:3. Дюбуа — 18 (бол., Перфетти, Шмидт), 23:30 — 3:3. Верхэге — 15 (Экблад, Мамин), 29:42 — 3:4. Беннетт — 18 (Дюклер, Экблад), 52:10 — 3:5.

Вратари: Хеллибак (57:29 — 58:26) — Бобровский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+8+13) — 32 (10+14+8).

Наши: Свечников (7.11/0/-2) — Мамин (10.55/1/+1).

26 января. Виннипег. Canada Life Centre.