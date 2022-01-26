Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Вегас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Вегас» (4:3 ОТ). Все трое были выбраны из составе победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Он отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой признан форвард Нино Нидеррайтер, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку автор победной шайбы Себастьян Ахо, на счету которого два гола.