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Сегодня, 06:24

Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Вегас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Себастьян Ахо.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Вегас» (4:3 ОТ). Все трое были выбраны из составе победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Он отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой признан форвард Нино Нидеррайтер, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку автор победной шайбы Себастьян Ахо, на счету которого два гола.

Андрей Свечников
Нино Нидеррайтер
Себастьян Ахо
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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26.01 03:00
Оттава – Баффало
 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
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Виннипег – Флорида
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Сиэтл – Нэшвилл
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И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
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Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Фредерик Андерсен

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Каролина

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