«Аризона» проиграла «Виннипегу» и потерпела девятое поражение подряд

«Аризона» проиграла «Виннипегу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу гостей забросил Клэйтон Келлер, у хозяев отличились Пьер-Люк Дубуа и Блэйк Уилер.

«Аризона» потерпела девятое поражение подряд, команда идет на 14-м месте в таблице Западной конференции с 31 очком в 43 матчах. «Виннипег» лидирует с 59 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Дюбуа — 20 (бол., Моррисси, Элерс), 20:37 — 1:0. Келлер — 15 (Шмальц, Чикран), 31:02 — 1:1. Уилер — 11 (Шайфли, Перфетти), 36:45 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Веймелка.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (12+5+7) — 21 (4+9+8).

16 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13949 зрителей