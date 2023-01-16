«Аризона» проиграла «Виннипегу» и потерпела девятое поражение подряд
«Аризона» проиграла «Виннипегу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Единственную шайбу гостей забросил Клэйтон Келлер, у хозяев отличились Пьер-Люк Дубуа и Блэйк Уилер.
«Аризона» потерпела девятое поражение подряд, команда идет на 14-м месте в таблице Западной конференции с 31 очком в 43 матчах. «Виннипег» лидирует с 59 очками в 44 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Дюбуа — 20 (бол., Моррисси, Элерс), 20:37 — 1:0. Келлер — 15 (Шмальц, Чикран), 31:02 — 1:1. Уилер — 11 (Шайфли, Перфетти), 36:45 — 2:1.
Вратари: Хеллибак — Веймелка.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (12+5+7) — 21 (4+9+8).
16 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13949 зрителей
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|2
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|57
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|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
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|44
|21
|23
|45
|6
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|23
|44
|7
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|43
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|31
|8
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|И
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|П
|О
|1
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|16
|58
|2
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|42
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|16
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|3
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|56
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|23
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|5
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|51
|6
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|18
|25
|39
|7
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|44
|13
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|34
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|12
|31
|28
|16.01
|01:00
|
Каролина – Ванкувер
|3 : 4 Б
|16.01
|01:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|1 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1
|16.01
|21:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|16.01
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|16.01
|23:00
|
Колорадо – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|41
|31
|И
|КН
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Бостон
|28
|1.92
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Миннесота
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