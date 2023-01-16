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Сегодня, 05:34

«Аризона» проиграла «Виннипегу» и потерпела девятое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аризона» проиграла «Виннипегу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу гостей забросил Клэйтон Келлер, у хозяев отличились Пьер-Люк Дубуа и Блэйк Уилер.

«Аризона» потерпела девятое поражение подряд, команда идет на 14-м месте в таблице Западной конференции с 31 очком в 43 матчах. «Виннипег» лидирует с 59 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Дюбуа — 20 (бол., Моррисси, Элерс), 20:37 — 1:0. Келлер — 15 (Шмальц, Чикран), 31:02 — 1:1. Уилер — 11 (Шайфли, Перфетти), 36:45 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Веймелка.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (12+5+7) — 21 (4+9+8).

16 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13949 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Виннипег Джетс
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НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Монреалю» и другие матчи 16 января
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 43 28 15 59
3 Рейнджерс 44 24 20 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 59
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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21.01
16.01 01:00
Каролина – Ванкувер
 3 : 4 Б
16.01 01:00
Рейнджерс – Монреаль
 1 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1
16.01 21:00
Баффало – Флорида
 - : -
16.01 21:00
Бостон – Филадельфия
 - : -
16.01 23:00
Колорадо – Детройт
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

41 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Илья Сорокин

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Айлендерс

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