Виларди дебютирует за «Лос-Анджелес». Он пропустил полтора сезона из-за травмы спины

Нападающий «Лос-Анджелеса» Габриэл Виларди дебютирует за «Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», сообщает LA Kings Insider.

20-летний канадец был выбран «Королями» под общим 11-м номером на драфте-2017. Однако из-за серьезных проблем со спиной хоккеист пропустил полтора сезона. В этом году он выступал в АХЛ за «Онтарио» и в 32 матчах набрал 25 (9+16) очков.