Виларди был признан первой звездой матча с «Флоридой». Он дебютировал за «Кингз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» победил «Флориду» со счетом 5:4. Первой звездой встречи был признан нападающий Габриэл Виларди, сообщает официальный сайт НХЛ.

20-летний канадец, который пропустил полтора сезона из-за проблем со спиной, отметился голом в первой же смене, реализовав первый же бросок. Также на его счету голевая передача.

Gabriel Vilardi scores 10 seconds into his NHL debut ?

???#GoKingsGo ? pic.twitter.com/WZw85045Tr — LA Kings (@LAKings) February 21, 2020

— Я просто счастлив, что смог дебютировать, — сказал Виларди. — Честно говоря, перед матчем смог поспать всего пару часов. Очень нервничал.