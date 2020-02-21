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Виларди был признан первой звездой матча с «Флоридой». Он дебютировал за «Кингз»

09:34
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» победил «Флориду» со счетом 5:4. Первой звездой встречи был признан нападающий Габриэл Виларди, сообщает официальный сайт НХЛ.

20-летний канадец, который пропустил полтора сезона из-за проблем со спиной, отметился голом в первой же смене, реализовав первый же бросок. Также на его счету голевая передача.

— Я просто счастлив, что смог дебютировать, — сказал Виларди. — Честно говоря, перед матчем смог поспать всего пару часов. Очень нервничал.

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