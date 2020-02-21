Виларди был признан первой звездой матча с «Флоридой». Он дебютировал за «Кингз»
09:34
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» победил «Флориду» со счетом 5:4. Первой звездой встречи был признан нападающий Габриэл Виларди, сообщает официальный сайт НХЛ.
20-летний канадец, который пропустил полтора сезона из-за проблем со спиной, отметился голом в первой же смене, реализовав первый же бросок. Также на его счету голевая передача.
Gabriel Vilardi scores 10 seconds into his NHL debut ?— LA Kings (@LAKings) February 21, 2020
???#GoKingsGo ? pic.twitter.com/WZw85045Tr
— Я просто счастлив, что смог дебютировать, — сказал Виларди. — Честно говоря, перед матчем смог поспать всего пару часов. Очень нервничал.
As if there was any question on who would be named the No. 1 Star of the Game ? pic.twitter.com/pNMzcsmVFz— LA Kings (@LAKings) February 21, 2020
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