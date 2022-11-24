Видео победного гола Овечкина в овертайме матча против «Филадельфии»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

37-летний россиянин забросил «Флайерз» на 2-й минуте овертайма. Для него эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.