Видео первого хет-трика Андрея Кузьменко в НХЛ

Появилось видео первого хет-трика нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко в НХЛ. Российский форвард отличился в ворота «Анахайма» (8:5) в регулярном чемпионате лиги.

Кузьменко забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу и был признан первой звездой матча.