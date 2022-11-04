Кузьменко признан первой звездной матча после хет-трика в ворота «Анахайма»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча против «Анахайма» (8:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Кузьменко забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой матча признан Элиас Петтерссон, который набрал 5 (1+4) очков.

Третьей — Бо Хорват с 3 (2+1) очками.