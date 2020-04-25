Великий рекорд канадской легенды. Он повторил достижение брата-близнеца из Швеции

25 апреля 1989 года нападающий Марио Лемье повторил рекорд НХЛ для матчей плей-офф, набрав восемь очков в одном матче. Он забросил пять шайб, а его «Питтсбург» одержал победу над «Филадельфией» в пятой игре полуфинальной серии дивизиона Патрика со счетом 10:7.

Лемье оформил хет-трик в первые семь минут — так быстро еще никто не забивал три гола в матче плей-офф (6:55). Четвертый гол он забил на 18-й минуте первого периода, повторив рекорд по количеству шайб, заброшенных в одном периоде. Пятую он отправил в пустые ворота за 37 секунд до финальной сирены. Во втором периоде он отдал три голевые передачи.

Впервые в истории НХЛ восемь очков в одном матче плей-офф за год до него набрал Патрик Сундстрем из «Нью-Джерси». Пять шайб в одной кубковой игре до Лемье забрасывали только Морис Ришар (установил рекорд), Дэррил Ситтлер и Реджи Лич.