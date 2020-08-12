«Вегас» выиграл первый матч в серии с «Чикаго»

«Вегас» победил «Чикаго» (4:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Райлли Смит. Также отличились Ши Теодор и Уильям Каррье. У «Блэкхокс» забил Давид Кемпф.

«Вегас» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 14 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли

Запад. Первый раунд

Первый матч

«Вегас» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Теодор — 3 (Смит, Мартинес), 27:22 — 1:0. Каррье — 2 (Ривз, Руа), 29:39 — 2:0. Кемпф — 1 (мен., Саад), 30:51 — 2:1. Смит — 1 (Маршессо), 43:32 — 3:1. Смит — 2 (Маршессо), 48:14 — 4:1.

Вратари: Ленер — Кроуфорд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (9+12+12) — 20 (5+9+6).

12 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-0