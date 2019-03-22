"Вегас" разгромил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). "Голден Найтс" одержал четвертую победу кряду, прервав четырехматчевую серию побед "Джетс".
Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов сыграл 19 минут, но очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Виннипег" - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Голы: Карлссон - 21 (Холден, Меррилл), 1:24 - 1:0. Смит - 16 (Штястны), 8:26 - 2:0. Носек - 8 (мен., Штястны, Холден), 26:00 - 3:0. Смит - 17 (Карлссон, Маршессо), 37:56 - 4:0. Карлссон - 22, 38:20 - 5:0.
Вратари: Суббан - Броссуа (Хеллебайк, 26:00).
Штраф: 9 - 9.
Броски: 38 (16+11+11) - 20 (10+6+4).
Наши: - - Куликов (18.57/2/0).
22 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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