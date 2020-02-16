«Вегас» обыграл «Айлендерс», Варламов отразил 42 броска

«Вегас» выиграл у «Айлендерс» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличился Райлли Смит. Российский голкипер Семен Варламов отыграл матч в составе гостей и отразил 42 из 43 бросков.

«Вегас» набрал 68 очков и занимает шестое место на Западе. У «Айлендерс» 72 очка и пятое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Айлендерс» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Смит — 22 (Маршессо, Шмидт), 39:25 — 1:0.

Вратари: Флери — Варламов (57:47).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 43 (8+20+15) — 19 (6+4+9).

16 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.