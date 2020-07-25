Василевский возглавил рейтинг вратарей плей-офф Кубка Стэнли по версии пресс-службы НХЛ
16:23
Русскоязычная версия официального сайта НХЛ представила рейтинг лучших вратарей, которые примут участие в предстоящем плей-офф Кубка Стэнли.
Первым стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, опередивший на один балл финна Туукку Раска из «Бостона».
Далее в рейтинге расположились: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Бен Бишоп («Далла»), Марк-Андре Флери («Вега»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Кэри Прайс («Монреаль»), Сергей Бобровский («Флорида») и Брэйден Холтби («Вашингтон»).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/top-10-goalies-power-rankings-in-stanley-cup-qualifiers/c-317623948
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