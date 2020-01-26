Российский голкипер Андрей Василевский ответил на вопросы журналистов после Матча звезд НХЛ. Победителем мини-турнира стала команда Тихоокеанского дивизиона, победившая в финале представителей Атлантического дивизиона — 5:4.

— Гэри Бэттмен говорил, что на следующем Матче звезд возможен некий международный формат.

— НХЛ против КХЛ что ли? Или Северная Америка против Европы?

— Да, что-то вроде второго варианта. Это было бы более интересно, чем сейчас?

— Если бы я попал, да, наверное, поинтереснее было бы.

— А что вам больше нравится: «три на три» или «пять на пять»?

— «Три на три». Это для фанатов — они любят побольше голов, экшена. Так что это неплохой формат. (Игорь Рабинер)

«Третий раз на Матче звезд, но миллион долларов не выиграли. Не за ним приезжаю». Интервью Василевского