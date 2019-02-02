Василевский - первая звезда матча с "Айлендерс"

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (1:0 Б). Россиянин отразил все 36 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал голкипер команды из Нью-Йорка Томас Грайсс, отразивший 41 бросок, а замкнул тройку защитник "Лайтнинг" Виктор Хедман, реализовавший победный буллит.
Tonight’s #TBLvsNYI 3 Stars:– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 2 февраля 2019 г.
⭐️ Vasilevskiy (36-save shutout)
⭐️⭐️ Greiss (41 saves)
⭐️⭐️⭐️ Hedman (SO winner)#GoBolts
RIP IT, HEDDY!#TBLvsNYI | #GoBolts pic.twitter.com/K4XoHfqln8– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 2 февраля 2019 г.
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