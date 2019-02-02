Василевский - первая звезда матча с "Айлендерс"

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (1:0 Б). Россиянин отразил все 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал голкипер команды из Нью-Йорка Томас Грайсс, отразивший 41 бросок, а замкнул тройку защитник "Лайтнинг" Виктор Хедман, реализовавший победный буллит.