«Вашингтон» подписал контракт с Ладу

Защитник Пьер Ладу перешел в «Вашингтон», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес».

The Washington Capitals have signed defenseman Paul LaDue to a one-year, $ 700,000 contract



Full Details: https://t.co/TG3wePgwfS#ALLCAPS | @GEICO pic.twitter.com/XaiuWJWHY8 — Washington Capitals (@Capitals) October 11, 2020

28-летний американец в прошлом сезоне провел два матча за «Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. В 48 матчах за «Онтарио» в АХЛ он набрал 27 (9+18) очков.