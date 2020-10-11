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«Вашингтон» подписал контракт с Ладу

06:16
Пьер Ладу. Фото ХК «Вашингтон».
Пьер Ладу. Фото ХК «Вашингтон».
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Защитник Пьер Ладу перешел в «Вашингтон», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес».

28-летний американец в прошлом сезоне провел два матча за «Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. В 48 матчах за «Онтарио» в АХЛ он набрал 27 (9+18) очков.

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