«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси», Овечкин набрал 2 очка, Самсонов сделал 24 сэйва

«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Для него это была 900-я встреча в связке с Никласом Бэкстремом. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет голевую передачу. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи.