«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси», Овечкин набрал 2 очка, Самсонов сделал 24 сэйва
05:54
«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Для него это была 900-я встреча в связке с Никласом Бэкстремом. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет голевую передачу. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи.
Backy to Ovi because DUH ? #CapsDevils #ALLCAPS pic.twitter.com/0WVOc5heLf— Washington ?? Capitals (@Capitals) December 21, 2019
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