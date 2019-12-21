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«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси», Овечкин набрал 2 очка, Самсонов сделал 24 сэйва

05:54
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«Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Для него это была 900-я встреча в связке с Никласом Бэкстремом. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет голевую передачу. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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