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«Вашингтон» отозвал из фарм-клуба Самсонова

18:02
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«Вашингтон» вернул из фарм-клуба российского вратаря Илью Самсонова, сообщает официальный сайт НХЛ. 22-летний хоккеист ранее был отправлен в «Херши Беарс», который выступает в АХЛ.

Вместе с Самсоновым также были отозваны нападающие Бек Маленстин и Майкл Сгарбосса, защитник Тайлер Левингтон.

Ранее «Кэпиталз» отправили Самсонова в фарм-клуб, чтобы вписаться в потолок зарплат.

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за «Вашингтон» в НХЛ при проценте отраженных бросков — 91,2.

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