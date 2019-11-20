«Вашингтон» отозвал из фарм-клуба Самсонова

«Вашингтон» вернул из фарм-клуба российского вратаря Илью Самсонова, сообщает официальный сайт НХЛ. 22-летний хоккеист ранее был отправлен в «Херши Беарс», который выступает в АХЛ.

Вместе с Самсоновым также были отозваны нападающие Бек Маленстин и Майкл Сгарбосса, защитник Тайлер Левингтон.

NEWS | Capitals have recalled forwards Beck Malenstyn and Mike Sgarbossa, defenseman Tyler Lewington and goaltender Ilya Samsonov from the Hershey Bearshttps://t.co/M1SU0bPPKS — Washington Capitals (@Capitals) November 20, 2019

Ранее «Кэпиталз» отправили Самсонова в фарм-клуб, чтобы вписаться в потолок зарплат.

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за «Вашингтон» в НХЛ при проценте отраженных бросков — 91,2.

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