«Вашингтон» отозвал из фарм-клуба Самсонова
«Вашингтон» вернул из фарм-клуба российского вратаря Илью Самсонова, сообщает официальный сайт НХЛ. 22-летний хоккеист ранее был отправлен в «Херши Беарс», который выступает в АХЛ.
Вместе с Самсоновым также были отозваны нападающие Бек Маленстин и Майкл Сгарбосса, защитник Тайлер Левингтон.
NEWS | Capitals have recalled forwards Beck Malenstyn and Mike Sgarbossa, defenseman Tyler Lewington and goaltender Ilya Samsonov from the Hershey Bearshttps://t.co/M1SU0bPPKS— Washington Capitals (@Capitals) November 20, 2019
Ранее «Кэпиталз» отправили Самсонова в фарм-клуб, чтобы вписаться в потолок зарплат.
В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за «Вашингтон» в НХЛ при проценте отраженных бросков — 91,2.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков