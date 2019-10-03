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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» благодаря голам Орлова и Овечкина

05:57
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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Голами в составе «Кэпиталз» отметились россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победная шайба на счету Якуба Враны.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Блэй — 1 (Перрон, О`Райлли), 0:53 — 1:0. Пьетранджело — 1 (бол., Фольк, О`Райлли), 7:55 — 2:0. Овечкин — 1 (Карлсон, Эллер), 15:37 — 2:1. Орлов — 1 (бол., Дженсен, Эллер), 32:28 — 2:2. Врана — 1 (Карлсон, Оши), 62:51 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — Холтби.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (7+8+7+0) — 34 (5+15+10+4).

Наши: Барбашев (13.21/0/0), Тарасенко (18.14/4/-1) — Овечкин (23.50/5/0), Орлов (23.31/4/-1).

3 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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