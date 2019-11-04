«Вашингтон» обыграл «Калгари», Кузнецов оформил ассистентский дубль

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Калгари» — 4:2. Якуб Врана оформил хет-трик. На счету российского форварда хозяев Евгения Кузнецова ассистентский дубль, показатель полезности «+3», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 18.28 на льду. У Александра Овечкина «-2», 4 броска, 3 силовых приема и блокшот за 19.15.

У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1», 2 штрафные минуты, 2 броска, силовой прием и блокшот за 19.19 Илья Самсонов отразил 24 броска из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Манджапане — 3 (Ткачак), 5:40 — 0:1. Врана — 7 (Кузнецов, Уилсон), 11:01 — 1:1. Врана — 8, 15:08 — 2:1. Линдхольм — 10 (Кюлингтон, Манджапане), 19:58 — 2:2. Врана — 9 (Кузнецов, Кемпны), 35:05 — 3:2. Эллер — 5 (бол., Уилсон), 42:20 — 4:2.

Вратари: Самсонов — Тэлбот (58:12).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (10+13+9) — 27 (8+11+8).

Наши: Кузнецов (19.30/3/+3), Овечкин (19.15/4/-2), Орлов (19.19/2/-1) — -.

4 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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