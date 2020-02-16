«Вашингтон» на выезде проиграл «Аризоне»

«Аризона» обыграла «Вашингтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев забивали Кристиан Дворак, Фил Кессел и Лоусон Круз. У гостей голом отметился Карл Хагелин. Россияне Илья Любушкин у хозяев и Александр Овечкин и Дмитрий Орлов у гостей результативными действиями не отметились. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил матч из-за травмы. Вратарь гостей Илья Самсонов весь матч провел в запасе.

«Аризона» набрала 66 очков и занимает восьмое место на Западе. У «Кэпиталз» 79 очков и третье место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вашингтон» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Дворак — 18 (Гарлэнд, Голигоски), 27:06 — 1:0. Хагелин — 5 (Бойд, Паник), 37:10 — 1:1. Кессел — 13 (бол., Чикран, Келлер), 45:25 — 2:1. Круз — 14 (п.в., Степан, Чикран), 59:32 — 3:1.

Вратари: Раанта — Холтби (58:15 — 59:32, 59:38).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (10+11+9) — 37 (14+9+14).

Наши: Любушкин (14.41/0/0) — Овечкин (23.52/8/-1), Орлов (22.42/1/+1).

16 февраля. Глендейл. Gila River Arena.