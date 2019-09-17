«Вашингтон» без россиян обыграл «Чикаго», «Айлендерс» с Варламовым победил «Филадельфию»
04:32
«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Чикаго» — 4:3. Россияни не принимали участия в этой встрече. 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Алексей Протас.
В параллельной встрече «Айлендерс» победил «Филадельфию» — 3:1. Семен Варламов, Михаил Воробьев и Егор Замула приняли участие в матче.
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