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«Вашингтон» без россиян обыграл «Чикаго», «Айлендерс» с Варламовым победил «Филадельфию»

04:32
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«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Чикаго» — 4:3. Россияни не принимали участия в этой встрече. 3 (1+2) очка набрал белорусский форвард Алексей Протас.

В параллельной встрече «Айлендерс» победил «Филадельфию» — 3:1. Семен Варламов, Михаил Воробьев и Егор Замула приняли участие в матче.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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