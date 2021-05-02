Варламов стал третьей звездой дня

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.

Третьей звездой стал российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, который сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:0), отразив 28 бросков.

Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который сделал дубль в игре против «Ванкувера» (5:1).

Первой звездой признан форвард «Бостона» Крэйг Смит, который отличился хет-триком в ворота «Баффало» (6:2).