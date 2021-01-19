Варламов стал первым вратарем в истории «Айлендерс», начавшим сезон с двух матчей на ноль

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 1:0.

Первой звездой матча стал вратарь хозяев Семен Варламов, отразивший все 27 бросков. Россиянин стал первым вратарем в истории «Айлендерс» и 14-м в истории НХЛ, начавшим сезон с двух матчей на ноль.

Ранее Варламов пропустил встречу с «Рейнджерс» из-за травмы, полученной на размнике. Партнер попал голкиперу шайбой под маску в область ключицы.

«Айлендерс» с 4 очками идут на третьем месте в Восточном дивизионе, «Бостон» с 3 очками — на пятой строчке.