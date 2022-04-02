Варламов признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Айлендерс» (0:3). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи признан нападающий Кейси Сизикас. Он отметился одной заброшенной шайбой при одном броске по воротам соперника.
Второй звездой стал российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 27 бросков по своим воротам.
Возглавил тройку лучших форвард Мэтью Барзал. На его счету гол и одная голевая передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|68
|44
|24
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|66
|30
|36
|69
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|67
|24
|43
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|46
|21
|98
|2
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|3
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|67
|26
|41
|61
|6
|Баффало
|68
|24
|44
|59
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|66
|37
|29
|83
|4
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|68
|24
|44
|58
|8
|Аризона
|67
|21
|46
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|68
|38
|30
|81
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|78
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|7
|Анахайм
|69
|27
|42
|66
|8
|Сиэтл
|67
|21
|46
|48
Результаты / календарь
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5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|- : -
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|- : -
|2.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|- : -
|2.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|2.04
|05:30
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|2.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|- : -
|2.04
|22:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|100
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|97
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|68
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13
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