Варламов признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Айлендерс» (0:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан нападающий Кейси Сизикас. Он отметился одной заброшенной шайбой при одном броске по воротам соперника.

Второй звездой стал российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 27 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку лучших форвард Мэтью Барзал. На его счету гол и одная голевая передача.