Варламов надеется, что будет выступать за «Айлендерс» в следующем сезоне

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов заявил, что испытал чувство облегчения, когда его не обменяли в дедлайн. Россиянин хочет остаться в команде из Нью-Йорка и на следующий сезон, пишет журналист Кевин Курц.

Отметим, что контракт 34-летнего голкипера с кэпхитом в 5 миллионов долларов рассчитан еще на год.

Также у него есть пункт в договоре, согласно которому он может предоставить список из 16 команд, куда его нельзя будет обменять.

В прошедшем регулярном чемпионате Варламов провел 31 матч, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру и отражая 91,1 процента бросков.