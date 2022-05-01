Подколзин переведен из «Ванкувера» в фарм-клуб АХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс», информирует пресс-служба «Кэнакс».

Также в АХЛ переведены голкиперы Спенсер Мартин и Артур Шилов и нападающий Уильям Локвуд.

Нападающие Ник Петан и Шелдон Дрис выставлены на драфт отказов для подписания контракта с фарм-клубом.

«Абботсфорд» занимает шестое место в таблице Западной конференции АХЛ. «Ванкувер» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

В этом сезоне 20-летний Подколзин провел 79 матчей, в которых набрал 26 (14+12) очков при показателе полезности «+7».