«Вегас» в овертайме обыграл «Ванкувер», у Дадонова и Подколзина «+1»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Алекс Пьетранжело, Джонатан Маршессо и Ши Теодора, у «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов и форвард «Ванкувера» Василий Подколзин завершили встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Вегас» с 82 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 74 очками — на 11-й строчке.