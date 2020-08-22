«Ванкувер» разгромил «Сент-Луис» и вышел во второй раунд

«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:2.

Счет в серии стал 4-2 в пользу канадской команды, которая вышла во второй раунд, где встретится с «Вегасом».

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Голы: Бигл — 1, 3:45 — 1:0. Руссель — 2 (Саттер), 22:09 — 2:0. Стэчер — 2 (Саттер, Петтерссон), 26:49 — 3:0. Бозер — 3 (бол., Хьюз, Петтерссон), 28:06 — 4:0. Шворц — 3 (Данн, О`Райлли), 46:32 — 4:1. Мотт — 3 (Бигл, Саттер), 53:19 — 5:1. Шворц — 4 (Перрон, Пьетранджело), 58:38 — 5:2. Мотт — 4 (п.в.), 59:10 — 6:2.

Вратари: Маркстрем — Биннингтон (Аллен, 28:06, 58:45 — 59:10).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (13+8+4) — 36 (12+11+13).

Наши: — - Барбашев (15.23/1/-1).

22 августа. Эдмонтон. Rogers Place.