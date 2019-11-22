«Ванкувер» прервал серию поражений, обыграв «Нэшвилл»

«Ванкувер» на выезде переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Кэнакс» прервали серию из трех поражений. «Предаторз» проиграли в шестой раз кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)

Голы: Джохансен — 3 (Йоси, Арвидссон), 8:07 — 1:0. Петтерссон — 9 (бол., Хьюз, Хорват), 16:34 — 1:1. Граовац — 1 (бол., Эдлер, Лейво), 18:34 — 1:2. Ярнкрок — 7 (бол., Гранлунд, Смит), 24:56 — 2:2. Миллер — 9 (бол., Бозер, Петтерссон), 27:07 — 2:3. Бозер — 10 (бол., Хьюз, Миллер), 38:05 — 2:4. Хорват — 8 (бол., Петтерссон, Хьюз), 38:32 — 2:5. Дюшен — 6 (Ярнкрок, Гранлунд), 48:31 — 3:5. Пирсон — 5 (мен., п.в.), 57:58 — 3:6.

Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 57:10 — 57:58) — Маркстрем.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 48 (10+16+22) — 23 (8+9+6).

22 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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