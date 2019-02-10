"Ванкувер" по буллитам переиграл "Калгари". Голдобин очков не набрал

"Ванкувер" одержал дома победу над "Калгари" (4:3 Б) по буллитам в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Победный бросок исполнил 20-летний шведский нападающий Элиас Петтерссон. Российский форвард "Кэнакс" Николай Голдобин​ провел на льду 11 минут и 51 секунду, но результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" – "Калгари Флэймз" – 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хорват – 19 (Танев, Руссель), 0:44 – 1:0. Линдхольм – 24 (Монахэн, Годро), 6:39 – 1:1. Лейво – 11 (Петтерссон, Пулио), 12:58 – 2:1. Беннетт – 10 (Нил, Янковски), 13:35 – 2:2. Манджапане – 1 (Хэнифин), 33:19 – 2:3. Бозер – 19 (Петтерссон, Хаттон), 35:11 – 3:3.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Маркстрем – Риттих.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 25 (11+5+8+1) – 47 (13+20+14+0).

Наши: Голдобин (11.51/2/+1) – -.

10 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

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