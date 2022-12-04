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«Флорида» прервала победную серию «Сиэтла»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» дома проиграл «Флориде» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Картер Вераге, по шайбе забросили Мэттью Ткачук, Алекси Хепониеми и Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал. У «Кракен» отличился Джаред Макканн.

Для «Флориды» вторая подряд, у «Сиэтла» прервалась серия из семи поражений.

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«Сиэтл» — «Флорида» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Верхэге — 13 (Беннетт, М. Стаал), 13:00 — 0:1. Верхэге — 14 (бол., Монтур, Ткачак), 13:26 — 0:2. Маккэн — 11 (Эберле), 21:53 — 1:2. Ткачак — 12 (бол., Экблад, Беннетт), 25:51 — 1:3. Хепониеми — 1 (Э. Стаал, Форслинг), 47:49 — 1:4. Форслинг — 4 (бол., Беннетт, Луостаринен), 53:03 — 1:5.

Вратари: Грубауэр — Найт.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (15+13+9) — 28 (16+2+10).

Наши: — - -.

4 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

ХК Сиэтл Кракен
ХК Флорида Пантерз
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2 Торонто 26 15 11 36
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4.12 03:00
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