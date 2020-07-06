В НХЛ выявлены еще 23 случая коронавируса

После серии новых тестов еще у 23 представителей команд НХЛ был выявлен коронавирус, сообщает сайт НХЛ.

На 6 июля 396 игроков посетили клубные тренировочные центры для участия в мероприятиях второго этапа плана по возобновлению сезона.

Ранее лига объявляла о 26 случаях заболевания. Команды планируют открыть тренировочные лагеря 13 июля.

Напомним, регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а сезон продолжится плей-офф из 24 команд.