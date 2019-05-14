В контракте Николая Прохоркина есть пункт о возможности возвращения в КХЛ

Как стало известно "СЭ", в контракте Николая Прохоркина с "Лос-Анджелесом" есть пункт European assignment clause, подразумевающий возможность вернуться в Россию в аренду в случае отправки в АХЛ.

Пункт ничего не гарантирует 25-летнему хоккеисту, но страхует от длительного пребывания в фарм-клубе.

Аналогичный пункт есть и в соглашении еще одного бывшего форварда СКА Михаила Мальцева с "Нью-Джерси". Но неизвестно, распространяется ли он на первый год трехлетнего контракта. У Прохоркина контракт заключен на год.

В минувшем сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф. (Игорь Еронко)