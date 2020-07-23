Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов? признался, что редко видится с сыном. Год назад у него и жены Варвары родился Кирилл.

— Да, мы все оказались в необычной ситуации, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Орлова. — Но я нахожусь в хорошей форме. Как дела у меня в семье? Все отлично. Недавно у нас родился ребенок. Я ухожу на тренировку — он спит, прихожу с тренировки — он снова спит. Трудно поймать момент, маленькие дети любят поспать. А вообще, конечно, это счастливые дни.