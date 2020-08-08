Уэбер назвал Малкина и Кросби лучшими центральными нападающими НХЛ

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер подвел итоги серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Питтбургом». Канадская команда одержала победу в четырех матчах.

— Это очень интересная формула розыгрыша, когда тебе дается второй шанс попасть в плей-офф Кубка Стэнли. Словно ты получаешь вторую жизнь, — приводит слова Уэбера российская версия официального сайта НХЛ. — Сезон встал на паузу, потом мы вернулись, и вот теперь официально — мы в первом раунде плей-офф. Сделать это было непросто. Мы с «Питтсбургом» прошли настоящую войну. Мы играли против очень хорошей команды, и об этом говорит даже ход четвертого матча. Посмотрите, как долго держались нули на табло. Хорошая была битва.

Очень приятно видеть на то, как играет молодежь «Монреаля». Перед серией многие говорили, что у нас слишком опытный состав. Но молодые парни поняли, что могут реализовать себя в таких играх. Испытать себя, понять. И это у них получилось очень хорошо в матчах против двух лучших центрфорвардов лиги — Кросби и Малкина. Да, впереди еще много работы. Но в серии с «Питтсбургом» мы потрудились, и молодежь внесла большой вклад.