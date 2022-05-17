У форварда «Торонто» Марнера угнали автомобиль

Форвард «Торонто» Митч Марнер стал жертвой автоугонщиков, сообщает CityNews.

Автомобиль Range Rover 25-летнего канадца был угнан вечером 16 мая в Торонто. Кража произошла спустя два дня после того, как «Мэйпл Ливз» уступили в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ в серии с «Тампой».

В сезоне-2021/22 Марнер провел 72 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 97 (35+62) очков. Также на его счету 8 (2+6) очков в семи матчах плей-офф.