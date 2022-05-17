Джон Купер считает, что против «Флориды» будет весело играть в плей-офф

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

«Я думаю, что люди, особенно во Флориде, умоляли, чтобы мы сыграли друг с другом в плей-офф. Они перестроили свою команду и привели туда несколько громких имен. Это должно быть очень весело. Против них весело играть. Думаю, это очень хорошо для хоккея», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Первый матч «Флорида» — «Тампа» пройдет 18 мая и начнется в 2:00 мск.