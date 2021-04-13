Айзерман признался, что не смог отказать «Вашингтону» в обмене Манты
Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман прокомментировал обмен нападающего Энтони Манты в «Вашингтон».
Взамен «Ред Уингз» получили форвардов Якуба Врану и Рихарда Паника, а также два драфт-пика: в первом раунде драфта 2021 года и во втором раунде драфта 2022 года.
«Думаю, и Энтони, и Якуб способны на большее, чем они демонстрировали в этом сезоне. В любом случае мы получили достойную замену тому атакующему потенциалу, который мы теряем с уходом Манты. Энтони — невероятно талантливый игрок, и я желаю ему всяческих удач в «Вашингтоне». Но мы получили предложение, от которого было сложно отказаться», — цитирует Айзермана русскоязычный сайт НХЛ.
26-летний Манта в текущем сезоне провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (11+10 очков). Контракт игрока рассчитан до окончания сезона-2023/24. Его зарплата составит 5,7 миллиона долларов в год.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/washington-nadeetsya-chto-stavka-na-mantha-srabotaet/c-323592626
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