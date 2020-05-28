Тренировочные сборы команд НХЛ начнутся не ранее 10 июля

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в Twitter, когда начнутся тренировки команд НХЛ перед плей-офф.

По сведениям Фридмана, игрокам сообщили, что тренировочные сборы начнутся не раньше 10 июля.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ доигран не будет, 24 команды примут участие в плей-офф. Дата возобновления турнира пока неизвестна.