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Тренировочные сборы команд НХЛ начнутся не ранее 10 июля

23:27
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Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в Twitter, когда начнутся тренировки команд НХЛ перед плей-офф.

По сведениям Фридмана, игрокам сообщили, что тренировочные сборы начнутся не раньше 10 июля.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ доигран не будет, 24 команды примут участие в плей-офф. Дата возобновления турнира пока неизвестна.

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