Тренировочные сборы команд НХЛ начнутся не ранее 10 июля
23:27
Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в Twitter, когда начнутся тренировки команд НХЛ перед плей-офф.
По сведениям Фридмана, игрокам сообщили, что тренировочные сборы начнутся не раньше 10 июля.
Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ доигран не будет, 24 команды примут участие в плей-офф. Дата возобновления турнира пока неизвестна.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...