Тренер «Флориды» Кенневилль оценил игру Бобровского в нынешнем сезоне

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре российского вратаря Сергея Бобровского.

Перед матчем с «Коламбусом» (5:2) клуб поздравил россиянина с 500-й игрой в НХЛ. В этой встрече Бобровский отразил 44 броска и был признан лучшим игроком.

«Если вы посмотрите на его карьеру, 500 матчей — это много для вратаря. Мы видим, как он заботится о себе, так что он может играть еще долгое время. Он интенсивно готовится, и я хочу сделать комплимент его подготовке к играм и его отношению к работе. Сейчас он больше наслаждается игрой, и он стал отличной опорой для Дриджера», — цитирует Кенневилля русскоязычный сайт НХЛ.

Россиянин провел юбилейную игру в феврале 2020 года, клуб решил провести церемонию год спустя. «Флорида» подарила вратарю сафари-тур в Танзанию.