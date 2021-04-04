Тренер «Флориды» Кенневилль оценил игру Бобровского в нынешнем сезоне
Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре российского вратаря Сергея Бобровского.
Перед матчем с «Коламбусом» (5:2) клуб поздравил россиянина с 500-й игрой в НХЛ. В этой встрече Бобровский отразил 44 броска и был признан лучшим игроком.
«Если вы посмотрите на его карьеру, 500 матчей — это много для вратаря. Мы видим, как он заботится о себе, так что он может играть еще долгое время. Он интенсивно готовится, и я хочу сделать комплимент его подготовке к играм и его отношению к работе. Сейчас он больше наслаждается игрой, и он стал отличной опорой для Дриджера», — цитирует Кенневилля русскоязычный сайт НХЛ.
Россиянин провел юбилейную игру в феврале 2020 года, клуб решил провести церемонию год спустя. «Флорида» подарила вратарю сафари-тур в Танзанию.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/osobennyj-vecher-dlya-sergei-bobrovsky/c-323258100
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