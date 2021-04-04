Анисимов прокомментировал возвращение в состав «Оттавы» после драфта отказов
Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3).
«Было очень приятно, особенно учитывая, что мы победили. Мы много говорили с Дадоновым и Форментоном об игре и старались находить свободное пространство. Конечно, тяжело не играть, но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом применить эти знания в игре», — цитирует Анисимова русскоязычный сайт НХЛ.
В этой встрече 32-летний Анисимов отдал три результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Это был первый матч россиянина с 10 марта. Ранее он дважды прошел через драфт отказов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-3-aprelya-debyut-kravtsova-dubl-dadonova/c-323256406
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